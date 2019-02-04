Скинувшего пенсионера со скамейки полицейского уволили со службы

Управление транспортной полиции Башкирии начало проверку после появления в Сети кадров, на которых стражи порядка сбросили со скамейки пожилого мужчину. Уже выяснилось, что сам инцидент произошел еще в 2017 году, а один из служителей закона был уволен в конце минувшего года.

Запись была сделана в здании вокзала в селе Раевка Альшеевского района. Полицейские скинули пенсионера со скамейки со словами "Нормально сядь, по-человечески или на улицу пойдешь мерзнуть", при этом из его рук выпала трость. Позже участники этой сцены объясняли, что сделали замечание лежавшему в грязных ботинках пассажиру, но тот не отреагировал, а потому в ход пошла грубая сила.

Поведение правоохранителей признали некорректным, один из них был уволен в конце 2018 года, в отношении второго в настоящее время проводится проверка. О состоянии пенсионера на тот момент ничего не сообщалось.