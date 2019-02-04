За три года в Крым вложат 310 миллиардов

Утверждена государственная программа развития Крыма и Севастополя. В ближайшие три года правительство выделит на развитие региона 310 миллиардов рублей. Постановление о решении комплекса задач по развитию Крымского полуострова подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В Госпрограмму включена и федеральная целевая программа, которая реализуется на полуострове с 2015 года, сообщает РИА Новости. В программе расставлены новые акценты, при этом практически половина суммы будет направлена на развитие Крыма в 2019 году. Средства пойдут на развитие социальной инфраструктуры, ремонт автомобильных дорог, обеспечении региона водой и электроэнергией.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо добиться конкретных для людей результатов от проведения этой программы. На транспорт будет направлено 55% финансирования, 12% пойдет на развитие социальной инфраструктуры, еще 10% — на развитие энергетики и 9% — на инженерную инфраструктуру.

В 2020 году на развитие Крыма и Севастополя будет потрачено 120,7 миллиарда рублей, в 2021 году — 26,3 миллиарда, а в 2022 году — 12 миллиардов рублей.

Валовой региональный продукт Крыма увеличился с 2015 года на 55%, а Севастополя — на 66%. Правительство поставило новую задачу: удвоить этот показатель к 2022 году. При этом инвестиции в основной капитал на душу населения уже увеличились в 3,3 раза в Крыму и в 4,3 раза в Севастополе, а к 2022 году они должны увеличиться в 4,4 раза и в 7 раз, поставил задачу первый вице-премьер Дмитрий Козак.

Несмотря на западные санкции в свободной экономической зоне в Крыму работает 1700 резидентов с обязательствами инвестировать 75 миллиардов рублей и создать 45 тысяч новых рабочих мест. Сейчас уже создано 30 тысяч рабочих мест и в экономику полуострова инвестировано 45 миллиардов.

Если программа будет реализована полностью, то к 2022 году севастопольцы и крымчане будут жить не хуже, чем жители соседних регионов, а показатели социально-экономического развития Крымского полуострова сравняются со среднероссийскими.