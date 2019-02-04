ФСБ задержала японскую шхуну с крабами-нелегалами на 39 миллионов рублей

В Японском море пограничниками была задержана рыболовная шхуна под флагом Японии, которая осуществляла незаконный промысел в исключительной экономической зоне России.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России, пограничники изъяли со шхуны 7,5 тонны живого краба – больше 57 тысяч особей.

По предварительным данным, ущерб оценивается более чем в 39 миллионов рублей. Кроме того, из воды было поднято 206 незаконно установленных крабовых ловушек.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, порт приписки этой шхуны – японский город Идзумо.

Судно было доставлено в порт Находки для дальнейшего разбирательства.