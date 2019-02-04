Тема:
Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад
Итальянский блок: Европа признала Гуайдо по отдельности
Италия наложила вето на совместное заявление Евросоюза, в котором говорится, что ЕС будет поддерживать и признавать Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы до новых выборов главы государства, передает "Интерфакс".
Вопрос обсуждался на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС 31 января, проект заявления выдвинула глава МИД Швеции. По словам источника газеты Politico, заявление поддержали "26 или 27 правительств" – позиция Греции присутствовавшим в зале до конца ясна не была. Потом глава европейской дипломатии Федерика Могерини постановила, что дискуссия завершена из-за отсутствия консенсуса и объявила о "контактной группе".
3 февраля Европейская внешнеполитическая служба заявила о первом заседании Международной контактной группы по Венесуэле на уровне министров, которое состоится 7 февраля.
При этом в понедельник лидеры ведущих европейских стран по отдельности объявили о том, что признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом заявили Испания, Великобритания, Германия, Франция, Австрия и Швеция.
После этих заявлений действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро снова заявил, что не покинет свой пост и продолжит руководить страной в течение следующих шести лет.
Ранее по теме
-
Трамп не исключает военного вторжения американцев в Венесуэлу. В ответ Мадуро обещает дать отпор8 часов назад
-
Джастин Трюдо и Хуан Гуайдо обсудили вопросы международной помощи Венесуэле16 часов назад
-
Попытка свержения Мадуро: Вашингтон хочет раскачать армию19 часов назад
-
Американцы экспроприировали венесуэльские миллиарды19 часов назад
-
Венесуэла намерена расширять сотрудничество с Россией20 часов назад
-
Политика США напоминает действия конкистадоров20 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ночной пожар в центре Москвы
- Следователи проводят проверку по факту смерти Децла
- Тайна гибели группы Дятлова: прокуратура нашла ошибку в деле
- ДТП с детским автобусом под Калугой
- Найден пропавший самолет, на котором летел футболист Сала
Самое читаемое
-
Гибель группы Дятлова: представлен новый архивный документ
- Пожар начался в квартире у Башметов: в "звездном" доме в центре Москвы погибли люди
- "Потерянный флот Гитлера" обнаружен около берегов Стамбула
- Свидетели рассказали о последних минутах жизни Децла
- Швыряет и кусает: мать обвинили в издевательствах над младенцем. Фото
- Больную девочку выгнали из трамвая на мороз из-за надорванной купюры
Вести.Экономика
-
Инвесторы пытаются расшифровать загадку ФРС
- 6 главных событий этой недели в экономике
- Самые крупные СПГ-проекты в России
- Заседание ЦБ РФ: пора сделать паузу
- Подделки в мире искусства: топ-10 великих фальсификаторов
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Новый Mercedes-Benz V-Класса: премьера и сроки для России!
- Российские седаны Aurus испытывают аномальными морозами
- Бюджетный кросс-хэтчбек Kia Rio получил клиренс почти в 20 см
- Проект "Рейндж Ровера" за 20 млн рублей похоронили
- Стартовало производство новой Toyota Corolla для России
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Использовать пластиковые контейнеры для еды опасно
- Новые средства от тараканов больше вредят хозяевам, чем тараканам
- Инструкция: в какое время дня лучше принимать витамины
- Можно ли справиться с простудой, если спать целый день
- Синдром Алисы в Стране чудес: что нужно об этом знать
Вести в 20.00
-
Америка развязала новую гонку вооружений
- Мощным взрывом Бурею вернули в привычное русло
- С Мишелем Леграном простились по православному обряду
Вести-Москва
-
Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре: погибли несколько человек
- Ажиотаж в Третьяковке: шедевр Куинджи повесили в центре экспозиции
- В центре имени Блохина рассказали о профилактике и лечении меланомы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
- Отцом Прохора Шаляпина может быть его дед
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
"Крест на личной жизни не ставлю": Маргарита Грачева рассказала, как проведет 14 февраля
- При пожаре в "звездном" доме погибли семь человек, один из них ребенок
- Вспышка кори зафиксирована в нескольких школах Москвы
- Очевидцы рассказали о последних минутах жизни Децла
- Бармен до смерти забил клиента на открытии нового паба