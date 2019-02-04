Итальянский блок: Европа признала Гуайдо по отдельности

Италия наложила вето на совместное заявление Евросоюза, в котором говорится, что ЕС будет поддерживать и признавать Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы до новых выборов главы государства, передает "Интерфакс".

Вопрос обсуждался на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС 31 января, проект заявления выдвинула глава МИД Швеции. По словам источника газеты Politico, заявление поддержали "26 или 27 правительств" – позиция Греции присутствовавшим в зале до конца ясна не была. Потом глава европейской дипломатии Федерика Могерини постановила, что дискуссия завершена из-за отсутствия консенсуса и объявила о "контактной группе".

3 февраля Европейская внешнеполитическая служба заявила о первом заседании Международной контактной группы по Венесуэле на уровне министров, которое состоится 7 февраля.

При этом в понедельник лидеры ведущих европейских стран по отдельности объявили о том, что признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом заявили Испания, Великобритания, Германия, Франция, Австрия и Швеция.

После этих заявлений действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро снова заявил, что не покинет свой пост и продолжит руководить страной в течение следующих шести лет.