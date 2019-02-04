"Петра Великого" защитит специальный отряд боевых пловцов

Первое противодиверсионное спецподразделение заступило на боевое дежурство на Северном флоте России. Его главная задача – охрана флагмана СФ тяжелого ракетного крейсера "Петр Великий" от вражеских боевых пловцов, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отряд состоит из военнослужащих-контрактников. Некоторые из них раньше служили в спецназе. Вооружены бойцы противодиверсионного подразделения стрелковым оружием, которое работает как под водой, так и на воздухе.

Ранее стало известно, что в поселке Гаджиево, одной из основных баз Северного флота, открылся новый учебный комплекс для подготовки спецназа. Тренажер разделен на несколько зон: подводное стрельбище, торпедный аппарат субмарины, люки и системы аварийного спасения. Также есть вышка для прыжков в воду, которая имитирует десантирование с вертолета, и скалодром, где спецназ научат карабкаться по прибрежным скалам.

Подобные учебные комплексы должны появиться и в других подразделениях СФ. В них смогут тренироваться не только спецназовцы, но и спасатели.