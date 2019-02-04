Борис Джонсон во время свидания залез под машину и вызвал спасателей

У бывшего министра иностранных дел Великобритании и экс-мэра Лондона Бориса Джонсона едва не сорвалось свидание с новой возлюбленной Кэри Симондс из-за пробитого колеса.

Поначалу британский политик попытался заменить колесо самостоятельно. Сначала Джонсон долго бродил вокруг автомобиля и даже зачем-то залез под него, пишет Mirror.

Однако потом британский экс-министр сдался и все-таки вызвал техподдержку, которая его и выручила, сообщает "Россия 24".