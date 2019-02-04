Украинская журналистка обозвала депутата Госдумы

В прямом эфире программы "60 минут" украинская журналистка Янина Соколовская оскорбила члена Совета Федерации РФ Франца Клинцевича, назвав его проктологом в ответ на высказывание политика относительно российско-украинских отношений на Донбассе и в Крыму.

Потребованных Клинцевичем извинений Соколовская не принесла, но под давлением ведущей Ольги Скабеевой пообещала больше так не шутить.