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4 февраля 201915:34

Интернет-магазин по ошибке прислал французу пакет с золотом

Фото Global Look Press.

27-летний житель франузского города Ван Жюльен Шаньо получил из интернет-магазина посылку со слитками золота, хотя заказывал купальник для жены. Стоимость столь странного подарка – около 20 тысяч евро, сообщает Le Point.

По словам Шаньо, он сильно удивился, получив посылку на почте. Она оказалась значительно тяжелее, чем предполагал мужчина.

В присланной коробке, помимо золотых слитков весом от 20 до 50 граммов, отказались монеты начала прошлого века. Общая масса золота, которое мужчина получил по почте, составила 700 граммов.

На коробке был указан обратный адрес. Оказалось, что его отправили прямо из Вана, бывший владелец золота жил в нескольких километрах от Жюльена. Француз попытался вернуть столь ценный дар самостоятельно, однако хозяина квартиры не оказалось дома.

Тогда Жюльен Шаньо отнес посылку в полицию. Сейчас щедрого соседа мужчины ищут правоохранительные органы. Купальник для жены француз так и не получил.

 

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