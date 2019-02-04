Московский ТЦ "Океания" эвакуировали из-за подозрительного пакета

Более 300 человек эвакуировали из торгового центра "Океания" на западе Москвы, где был обнаружен подозрительный предмет, сообщает ТАСС. Покидающие здание на Кутузовском проспекте люди сняли процесс на видео.

Причиной эвакуации сразу несколько знакомых с ситуацией людей назвали найденный внутри бесхозный пакет. Сработала система звукового оповещения, всех посетителей и персонал попросили покинуть здание. Судя по кадрам от очевидца, особо никто не торопился, обошлось без давки, хотя молодым родителям и пришлось высоко поднимать коляску, чтобы спуститься на первый этаж на эскалаторе — лифты были отключены.

Всего на улицу вывели более 300 человек, здание центра обследуют полицейские и кинологи с собаками.