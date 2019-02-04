Гильдия кинорежиссеров назвала лучшие фильмы года

В Беверли-Хиллз в 71-й раз вручили премию Гильдии кинорежиссеров. Считается, что с большой долей вероятности обладатели этой награды вскоре получат "Оскар".

Премию "Лучший режиссер полнометражного фильма" получил автор фильма "Рома" мексиканец Альфонсо Куарон. Картина рассказывает о жизни рядовой семьи в Мехико 1970-х.

Лучшим режиссером драматического сериала признали Адам Маккейя, снявшего телешоу "Наследники".

Автором лучшего дебюта стал режиссер картины "Восьмой класс" Бо Бернем, которая рассказывает о взрослени школьницы в эпоху YouTube.

Звание лучшего документалиста присудили режиссеру "Трех одинаковых незнакомцев" Тиму Уорлду.

Впервые премию Гильдии режиссеров вручили в 1948. Награда присуждается за выдающиеся достижения в области режиссуры кино и телевидения.

За всю историю премии обладателю звания "Лучший режиссер полонометражного фильма" лишь семь раз не присудили "Оскар".