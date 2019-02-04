Участники последней вечеринки Децла рассказали, что произошло в Ижевске

Кириллу Толмацкому — рэперу, известному всем под псевдонимом Децл, было всего 35. Его не стало несколько дней назад – во время вечеринки в Ижевске на 30-летии хозяина автосалона.

Ее участники прилетели в Москву и пришли в студию "Прямого эфира", чтобы рассказать о последнем вечере в жизни Децла и вспомнить его добрым словом.

Именинник Никита Пантюхин вспоминает: Кирилл пожаловался на то, что отнимается рука и попросил друга принести обезболивающее. Когда оно не помогло, вызвали скорую.

Пока ехала неотложка, сотрудники заведения пытались помочь Кириллу: делали массаж сердца, а фельдшер сделал укол адреналина. Однако эти меры не помогли музыканту.

О том, что все так происходило, подтвердил и Михаил Перевощиков – он работал в тот день в ночном клубе.

Повар заведения на условиях анонимности сообщил, что Кирилл выпил максимум грамм 50-100 граммов крепкого или крепленного алкоголя, когда стоял за пультом.

Дана Борисова напомнила информацию из СМИ, будто бы в гримерке рэпера в Ижевске были найдены запрещенные вещества. Однако Михаил Перевощиков заявил, что в клубе ничего такого не было.

Евгений Рудин (DJ Грув), который в последнее время много общался с Децлом, также сказал, что не замечал за Кириллом использования подобных веществ.

Он вспоминает Кирилла как светлого, воспитанного человеком, который не хотел себя ассоциировать с 1990-ми. "Поэтому он шел вперед, у него были новые проекты, вышел новый альбом", — рассказывает Рудин.

Он также вспоминает, что буквально неделю назад переписывался с Кириллом, и просил сделать другую версию одной из его песен.

В студии программы DJ Грув также попросил СМИ оставить в покое семью Кирилла Толмацкого и помолиться за него.

Как вспоминают его другие друзья? Что говорят знавшие семью Толмацкого о конфликте Кирилла с отцом — известным продюсером Александром Толмацким?

Что говорил Децл в одном из своих последних интервью? О чем он мечтал? Чем занимается его сын? И что могло бы спасти музыканта в тот роковой вечер?

Программа "Прямой эфир с Андреем Малаховым" — о последней вечеринке Децла и его жизни в воспоминаниях друзей.