Поветкин проведет следующий бой в США или Великобритании

Российский боксер Александр Поветкин сообщил журналистам, что планирует провести следующий бой в апреле 2019 года. Он должен будет пройти в США или Великобритании. Имя будущего соперника россиянина станет известно позже.

"Бой должен быть в апреле. Скорее всего, или в Англии или в США. Менеджеры договариваются, ждем, когда скажут точно", – приводит слова Поветкина ТАСС.

Также он заявил, что после операции на локте его ничего не беспокоит. "Буду работать и стараться побеждать", – добавил 39-летний боксер.

Напомним, что в сентябре Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа в чемпионском поединке техническим нокаутом.