В Волгограде задержали водителя маршрутки, подозреваемого в изнасиловании школьницы

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, в минувшую пятницу, 1 февраля, в полицию обратилась мать 13-летней девочки, сообщившая о том, что ее дочь подверглась сексуальному насилию.

По словам женщины, в тот момент, когда ребенок возвращался с учебы к ней подъехал неизвестный мужчина, находившийся за рулем автомобиля "Газель" и попросил показать дорогу. Девочка села в салон авто, после чего водитель отъехал на окраину населенного пункта и надругался над ней.

"Слова матери подтвердила опрошенная в присутствии педагога и психолога потерпевшая, рассказав также следователям, что автомобиль злоумышленника был маршрутным такси, номер рейса которого она хорошо запомнила", — сообщили в ведомстве.

В результате проведения оперативных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого уже через полтора часа – им оказался 34-летний житель Волгограда.

Мужчина был задержан и заключен под стражу. Поначалу он отрицал свою причастность к преступлению, но затем дал признательные показания, сообщив, что все произошло по обоюдному согласию. Также волгоградец пояснил, что не знал о возрасте потерпевшей и думал, что ей больше 18 лет.