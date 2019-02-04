"Калашников" заложил сразу два новых боевых катера

Сборка патрульной и водолазной модификаций катера БК-16 началась на судостроительном заводе "Рыбинские верфи". В общей сложности российские силовики заказали у концерна "Калашников", которому и принадлежит производство этих судов, 30 катеров, сообщает "Калашников Media".

Главная задача катеров БК-16 – патрулирование портов, высадка групп спецназа, участие в контртеррористических и противодиверсионных операциях. Десантный отсек рассчитан на 18 бойцов. Кабина и двигатель прикрыты броней. Также дополнительные защитные панели можно установить по всему корпусу катера.

Вооружение БК-16 – дистанционно управляемый модуль с крупнокалиберным пулеметом и автоматическим гранатометом. Плюс на палубе размещены пять пулеметов Калашникова.



БК-16 отличается скоростью и маневренностью: он способен разгоняться до 45 узлов, или около 80 километров в час. Топлива хватает на 400 миль, то есть примерно на 740 километров.