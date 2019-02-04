КХЛ. "Сибирь" обыграла "Куньлунь" и продолжает борьбу за плей-офф

Матчем в Новосибирске между местной "Сибирью" и китайским "Куньлунем" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились победы со счетом 3:2. От кубковой восьмерки новосибирскую команду теперь отделяет лишь два очка.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Саюстов, Александр Логинов и Шэйн Принс. За китайскую команду отличились Виктор Бартли и Блэйк Парлетт.

"Сибирь" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка после 57 игр. "Куньлунь" идет 11-м на Востоке с 47 баллами после 56 встреч.