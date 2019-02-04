Ностальгия по ГОСТу: как обманывают потребителей

Магазины, которые напрямую заняты обманом потребителей, должны нести ответственность. Так считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, который заявил в программе "60 минут" о необходимом соответствии этикетки и содержимого товаров.

"Если по каждому факту возбуждать административное дело, это будет не выгодно для торговых сетей", — считает Шапкин.

Сегодня любой обман потребителя должен наказываться штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Но проблема в том, что закон не применяется: нет эффективной работы надзорных органов – Роспотребнадзора и Россельхознадзора, вследствие чего имеют место многочисленные нарушения.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в эфире канала "Россия 1" сообщила, что по результатам исследования примерно сорок процентов продукции, лежащей на полках, промаркирована знаком ГОСТ.

"Такая маркировка увеличивает спрос, потребители охотнее покупают товар. Вместе с тем, треть от этих сорока процентов не соответствует этой маркировке, то есть не соответствует ГОСТу. Так, нам продают под видом риса дробленку, а это совершенно иной товар, стоящий гораздо дешевле", — подчеркнула замглавы Роскачества.

На борьбу за права потребителей, по словам Саратцевой, направлена законопроектная инициатива, предложенная Росстандартом. Новый закон должен повысить ответственность производителей и продавцов. Он либо вынудит производителя выпускать продукцию, соответствующую ГОСТу, либо заставит его уйти в зону маркировки Техническими условиями (ТУ). В любом случае для прав потребителя законопроект будет иметь положительные последствия.

В свою очередь, Геннадий Онищенко обратил внимание, что сегодня производитель сам себе устанавливает технический регламент, а потому ГОСТ совершенно не обязателен. К тому же, проверка соответствия ГОСТу практически невозможна.

"Это очень трудоемкая и наукоемкая процедура, — подчеркнул Геннадий Онищенко. — Мы в свое время от ГОСТов отказались, но ничего взамен не создали. Конечно, реформы необходимы. Надо принципиально поменять ситуацию, чтобы производители и контролирующие их органы стояли на государственной основе".

На днях Росстандарт предложил ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами в размере от 1% годовой выручки компании-нарушителя и 3% при повторном нарушении. Госкомиссия одобрила предложение.