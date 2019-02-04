Биологи доказали, что белки-летяги светятся в темноте

Команде исследователей из американского колледжа Нортленд в Висконсине и Техасского университета A&M удалось доказать, что белки-летяги излучают свет, когда перемещаются в темноте. По словам биологов, "летающие грызуны" светятся самостоятельно, а не за счет пищи или иных внешних факторов, сообщает National Geographic.

Столь интересное открытие биолог Джонатан Мартин сделал случайно. Он работал ночью, наблюдая за растениями и пиявками. Внезапно в свет его фонаря попала белка-летяга, которая светилась ярко-розовым светом.

Мартин не поверил своим глазам и вместе с коллегами из Техаса одолжил шкуры этих животных в одном из местных музеев. Они сфотографировали эти артефакты и пять живых белок при свете дня и под ультрафиолетом.

Оказалось, что шкурки большинства "образцов" светились ярко-розовым под ультрафиолетом. Интересно, что у других представителей вида беличьих ученые такой особенности не заметили.

Наиболее ярко у белок-летяг светились брюхо и хвост, меньше всего — подбородок и шея.

По мнению биологов, белки-летяги самостоятельно вырабатывают особые вещества, заставляющие их шкуры светиться.

Ученые считают, что такая особенность организма летяг может служить защитой от хищников (например, сов), либо своеобразным приветственным сигналом для других особей, находящихся неподалеку.