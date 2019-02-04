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Пожар в жилом доме в центре Москвы 18 минут назад
Пожар на Никитском бульваре: знаменитым жильцам пришлось эвакуироваться
В крупном пожаре в жилом доме на Никитском бульваре горели сразу два этажа. По последним данным, погибли семь человек. Наиболее вероятная причина — проблемы с электропроводкой. Перекрытия деревянные, поэтому остановить огонь было просто невозможно. Как тушили, спасали и эвакуировали людей?
В доме на Никитском бульваре — настоящий водопад. Пожарные тушили пламя почти шесть часов, и вода до сих пор выливается из подъезда.
"Они льют в окна, а им столбы огня в лицо — и бесполезно вообще, просто бесполезно!" — рассказывает один из очевидцев.
Пожар начался глубокой ночью, огонь за считаные минуты охватил весь пятый этаж. Дому больше ста лет, перегородки деревянные, и несмотря на то, что пожарные приехали на место всего за семь минут, тушить пришлось до самого утра.
Открытое пламя быстро удалось сбить, но огонь ушел в перекрытия, перекинулся и на четвертый этаж. Всего выгорело больше двух тысяч квадратных метров. Между пятым и шестым этажами даже обрушились потолки.
- Просто старый дом, это проводка не сработала, скорее всего. Обрушение потому, что сильно пожар распространялся и пошел буквально сразу на два этажа.
Некоторые жильцы на улицу выбежали сами, других вывели спасатели — всего почти 40 человек, из них восемь детей. На данную минуту известно о семи погибших. Тела нескольких человек нашли в своих квартирах. Еще один погиб в подъезде. Другой умер по пути в больницу в машине скорой помощи. Двоих пострадавших, доставленных в НИИ Склифосовского, медики отпустили домой. По факту пожара уже возбуждено уголовное дело.
Версия с неисправной проводкой — пока основная. Но есть и другие. Так, в старинном доме часто практиковали глобальные ремонты, перепланировки. Возможно, именно поэтому так легко обрушились потолки на пятом этаже.
Итогов расследования ждут и столичные власти: дом на Никитском бульваре — объект культурного наследия. Строили еще до революции. Сейчас здесь живут известные художники, артисты и музыканты. Среди них — певица Любовь Казарновская, художник Никас Сафронов, актриса Ингеборга Дапкунайте. В этом доме также живет дочь Юрия Башмета. Он подтвердил, что пожар был и в ее квартире.
"В настоящее время департаментом направлен запрос в Главное управление МЧС России по городу Москве с целью уточнить информацию о причинах произошедшего пожара, после которого будут приняты соответствующие меры реагирования", — рассказал начальник Управления территориального контроля Департамента культурного наследия города Москвы Олег Голосной.
Сейчас эксперты оценивают ущерб. Выгорело два этажа, залит весь подъезд. Жильцам разрешили вернуться в дом за уцелевшими вещами, но большинству явно придется переехать: часть здания наверняка закроют на длительную реконструкцию.
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