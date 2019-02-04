Полузащитник "Ювентуса" Коста попал в аварию на севере Италии

Футболист туринского клуба "Ювентус" Дуглас Коста стал участником ДТП, которое случилось на севере Италии. Бразильский футболист, находившийся за рулем Jeep Cherokee, столкнулся с Fiat Punto на трассе между коммунами Ливорно-Феррарис и Сантией.

Как сообщает La Stampa, Коста в аварии не пострадал, а вот другому участнику происшествия повезло меньше: с травмами средней степени тяжести водитель Fiat Punto был отправлен в больницу.

В нынешнем сезоне бразилец провел 24 матча за "Ювентус" и отметился одним голом.