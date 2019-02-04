Липецкую улицу в Москве расчистили от нечистот и открыли для проезда

В Центре организации дорожного движения Москвы сообщили, что открыли для движения автомобилей две полосы Липецкой улицы по направлению в центр. Также доступны съезды с МКАД на эту магистраль.

Днем 4 февраля ее частично перекрывали из-за прорыва канализационной трубы и скопления воды на проезжей части.



Сотрудник пресс-службы Мосводоканала также сообщил, что завершились работы по утечке воды. Там, по его словам, "переложили поврежденный асфальт на полосы", и движение автотранспорта на данный момент восстановлено, передает "Интерфакс".