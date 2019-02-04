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4 февраля 201919:31

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 134 человек

EPA

Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии 25 января, возросло до 134 человек.

Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировал телеканал Globo, ссылаясь на данные службы гражданской обороны штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия.

Ранее сообщалось о 121 погибшем. Личности всех жертв, кроме одного человека, установлены. При этом ничего неизвестно о судьбе 199 пропавших без вести.

25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс разрушилась дамба и потоки воды с отходами металлургической промышленности и грязи затопили окрестности. Несколько зданий были разрушены мощным стремительным потоком. Жители ближайших домов были эвакуированы.

По итогам случившегося бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала злосчастная дамба, объявила о намерении отказаться от использования десяти аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

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