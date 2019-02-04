"Металлург" в гостях победил лидера Восточной конференции КХЛ

Магнитогорский "Металлург" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречался на выезде с екатеринбургским "Автомобилистом". Гости обыграли лидера Восточной конференции со счетом 3:2 и переместились на третью строчку в турнирной таблице Востока.

У "Магнитки" дубль оформил Николай Кулемин. Еще одна шайба оказалась на счету Ииро Пакаринена. У хозяев льда отличились Вячеслав Литовченко и Дэн Секстон.

"Металлург" набрал 76 очков после 57 встреч и расположился на третьем месте на Востоке. "Автомобилист" продолжает лидировать в Восточной конференции с 87 баллами после 57 игр.

В других встречах дня челябинский "Трактор" на домашнем льду уступил финскому "Йокериту" со счетом 0:1, а астанинский "Барыс" в гостях был сильнее уфимского "Салавата Юлаева" в овертайме – 3:2.