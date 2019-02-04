Умерла звезда сериалов Lost, "Она написала убийство" и многих других

В Лос-Анджелесе на 93-м году жизни скончалась актриса Джули Адамс, снимавшаяся в сериалах "Остаться в живых", "Она написала убийство", "Мэлроуз плейс" и десятках других. О смерти звезды сообщил ее сын Митч Дэнтон, пишет The Hollywood Reporter.

Свою первую роль родившаяся в 1926 году Адамс получила, когда ей было 23. Она сыграла в телесериале "Время вашего сеанса". В 1950-е партнерами американски по съемочной площадке были такие звезды Голливуда, как Гленн Форд, Чарлтон Хестон, Рок Хадсон, Джеймс Стюарт.

В 2000 году Джули Адамс вошла в зал славы артистов Арканзаса.

Всего актриса снялась более чем в сотне фильмов и сериалов. Среди ее работ – участие в лентах "Перри Мейсон", "Невероятный Халк", "Плакса", "Создание из Черной Лагуны", "Черные розы" и другие.