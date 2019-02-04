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4 февраля 201919:37

Два американских самолета-шпиона объявились около российских баз в Сирии

EPA

Сразу два разведывательных самолета ВВС США замечены рядом с российскими базами Хмеймим и Тартус в Сирии. Речь идет о RC-135V и RC-135U, который взлетели с острова Крит и около 3 часов курсировали вдоль побережья Арабской Республики. Ближе чем на 50-60 километров к военным объектам РФ они не подлетали, сообщает агентство "Интерфакс".

RC-135V Rivet Joint – разведчик, оснащенный датчиками для обнаружения и идентификации любых источников электромагнитного излучения. К ним могут относиться, например, радиолокационные станции зенитных ракетных систем.

RC-135U Combat Sent – отвечает за сбор и анализ информации с поля боя и отправки ее высшим чинам: президенту, министру обороны и командующим, а так же обеспечивает самыми последними разведывательными данными другие боевые самолеты.

В последнее время американские разведчики часто появляются у российских военных баз в Сирии. Например, 2 февраля там был замечен патрульный P-8 Poseidon ВВС Соединенных Штатов.

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