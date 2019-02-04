В "Роскосмосе" введена персональная ответственность за исполнение бюджета
Как сделать так, чтобы астрономические вложения приносили соответствующие доходы, Владимиру Путину докладывал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Речь на встрече шла о финансовой дисциплине. Главные задачи госкорпорации — сократить ненужные расходы, выйти на новые рынки и создать продукты, которые будут приносить стране прибыль. Один ближайших проектов — перспективная ракета "Союз-5" для полёта на Луну.
Госинвестиции в космическую отрасль на ближайшие три года составят полтриллиона рублей. Огромная сумма. Но, например, в прошлом году "Роскосмос" выделенный бюджет освоил не полностью. Да вот и строительство космодрома "Восточный" затягивается.
Поэтому на встречу с президентом глава корпорации Дмитрий Рогозин пришел с планом исправления ситуации. Сразу по трем направлениям.
"По результатам прошлого года, да и о планах на будущее", — попросил президент России.
"Первое — это выбор приоритетов дальнейшего развития ракетно-космической отрасли, второе — сокращение непроизводственных расходов на 15%, плюс кардинальное усиление дисциплины, как в самой корпорации, так и во всех подведомственных ей организациях. Мною была введена персональная ответственность должностных лиц за исполнение бюджета корпорации, а также приняты меры по сокращению сметы самой госкорпорации", — отчитался Рогозин.
На этот год в планах увеличить прибыль сразу в четыре раза. Растет и производительность труда.
Одно из головных предприятий корпорации — Центр Хруничева — оказалось в сложной ситуации. Большие кредиты. Но удалось договориться с банками и сейчас, по словам Рогозина, восстановлена производственная деятельность.
Большой проект будет реализован на "Энергомаше" — еще один гигант нашей космической отрасли — лидер двигателестроения. Рогозин пригласил президента на завод, посмотреть, как идет работа.
"По "Союзу-5", по новой средней ракете. Работы развёрнуты. В 2022 году вместе с новым пилотируемым кораблём мы планируем начать лётные испытания. По сверхтяжёлой ракете. Подписан генеральный график по созданию наземной космической инфраструктуры, и практически уже выбран облик этой ракеты", — отметил глава "Роскосмоса".
"Для лунной программы?" – уточнил Путин.
"Да, совершенно точно", — ответил Рогозин.
В нынешней обстановке, когда международное сотрудничество в космосе прямо зависит от геополитики, важно выбрать верную стратегию. Лунный проект рассчитан до 2040 года и на повестке совета по — это главная тема. Ее итогом должно стать строительство на Луне полноценной посещаемой базы.
Ну, а в этом году возобновятся испытания тяжелой ракеты "Ангара-5". Кроме того с Байконура готовятся пуски шести "Протонов". А всего за этот год "Роскосмос" рассчитывает выполнить 45 стартов, что в два раза больше, чем в прошлом году.
"Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся. По "Сармату", по боевой тематике — также доложу, что мы работаем в графике", — сообщил Рогозин.
За создание нового стратегического ракетного комплекса отвечает Красноярский машиностроительный завод, где совсем недавно завершилось техническое перевооружение.
"Очень серьезный этап проведен был в прошлом году — проведение бросковых испытаний. Он подтвердил правильность всех основных технических решений", — рассказал Юрий Коптев, председатель научно-технического совета госкорпорации "Ростех".
Сразу после совещания с президентом Рогозин отправился в Челябинскую область, где посетит уральские предприятия оборонного комплекса. В том числе государственный ракетный центр Макеева, который строит баллистические ракеты.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ночной пожар в центре Москвы
- Следователи проводят проверку по факту смерти Децла
- Тайна гибели группы Дятлова: прокуратура нашла ошибку в деле
- ДТП с детским автобусом под Калугой
- Найден пропавший самолет, на котором летел футболист Сала
Самое читаемое
-
Гибель группы Дятлова: представлен новый архивный документ
- Пожар начался в квартире у Башметов: в "звездном" доме в центре Москвы погибли люди
- "Потерянный флот Гитлера" обнаружен около берегов Стамбула
- Свидетели рассказали о последних минутах жизни Децла
- Швыряет и кусает: мать обвинили в издевательствах над младенцем. Фото
- Больную девочку выгнали из трамвая на мороз из-за надорванной купюры
Вести.Экономика
-
Инвесторы пытаются расшифровать загадку ФРС
- 6 главных событий этой недели в экономике
- Самые крупные СПГ-проекты в России
- Заседание ЦБ РФ: пора сделать паузу
- Подделки в мире искусства: топ-10 великих фальсификаторов
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Новый Mercedes-Benz V-Класса: премьера и сроки для России!
- Российские седаны Aurus испытывают аномальными морозами
- Бюджетный кросс-хэтчбек Kia Rio получил клиренс почти в 20 см
- Проект "Рейндж Ровера" за 20 млн рублей похоронили
- Стартовало производство новой Toyota Corolla для России
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Использовать пластиковые контейнеры для еды опасно
- Новые средства от тараканов больше вредят хозяевам, чем тараканам
- Инструкция: в какое время дня лучше принимать витамины
- Можно ли справиться с простудой, если спать целый день
- Синдром Алисы в Стране чудес: что нужно об этом знать
Вести в 20.00
-
Америка развязала новую гонку вооружений
- Мощным взрывом Бурею вернули в привычное русло
- С Мишелем Леграном простились по православному обряду
Вести-Москва
-
Пожар на Никитском бульваре: знаменитым жильцам пришлось эвакуироваться
- Ажиотаж в Третьяковке: шедевр Куинджи повесили в центре экспозиции
- В центре имени Блохина рассказали о профилактике и лечении меланомы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
- Отцом Прохора Шаляпина может быть его дед
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
"Крест на личной жизни не ставлю": Маргарита Грачева рассказала, как проведет 14 февраля
- При пожаре в "звездном" доме погибли семь человек, один из них ребенок
- Вспышка кори зафиксирована в нескольких школах Москвы
- Очевидцы рассказали о последних минутах жизни Децла
- Бармен до смерти забил клиента на открытии нового паба