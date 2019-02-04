Премьера продолжения "Между нами, девочками": легкий юмор, неожиданные повороты и сильные актеры

На канале "Россия 1" премьера сериала "Между нами, девочками. Продолжение". В главных ролях звезды первой величины — Юлия Меньшова, Анастасия Заворотнюк, Галина Петрова.

Знакомые героини первого сезона. В их жизни много неожиданных и интересных изменений и в первую очередь, конечно, любовь.

"У тебя появится дядя, а у тебя братик", — шокирует своими предсказаниями в первой серии сериала бабушка.

Жизнь трех независимых и одиноких женщин — мамы, бабушки и дочки — полностью переворачивается.

"Не совсем привычная среда обитания, — разъясняет ситуацию вокруг своей героини актриса Юлия Меньшова. — И ей приходится приспосабливаться. Мама была таким лидером в семье — она знала кому, куда, чего".

Елена Николаевна учится идти на компромиссы и одновременно отбиваться от соперниц. Главная из них — яркая и смелая коллега ее избранника.

"Мне кажется, сейчас время смелых женщин, — признается заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. — Чего ей единственное не хватает: попробовать, поверить, что любовь случается!"

Мать Елены Николаевны — прима местной филармонии Ираида Степановна. В своем уже зрелом возрасте она не просто не отстает от молодых, а дает им фору!

"Есть люди, которые постоянно наступают на грабли. Ираида Степановна просто живет верхом на них постоянно!" – рассказывает о своей героине заслуженная артистка России Галина Петрова.

За ней ухаживают сразу двое: серьезный и надежный полковник Рыбаков и старый преданный поклонник — аккомпаниатор Аркадий.

— Ты здесь не появляйся! Не будет тебе здесь ни ночлега, ни еды! Ты наказан! Во всяком случае, сегодня. Марш домой! – хлопает перед его носом дверью Ираида Степановна.

Сильный актерский состав, неожиданные повороты сюжета и немыслимые жизненные истории, в которые попадают героини, заставляют и поволноваться за них, и им посочувствовать, и вместе с ними порадоваться. А легкий юмор делает сериал таким привлекательным для семейного просмотра.