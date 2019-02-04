Новости Общество

Все видео этой рубрики
4 февраля 201921:23 Мария Саушкина

Премьера продолжения "Между нами, девочками": легкий юмор, неожиданные повороты и сильные актеры

На канале "Россия 1" премьера сериала "Между нами, девочками. Продолжение". В главных ролях звезды первой величиныЮлия Меньшова, Анастасия Заворотнюк, Галина Петрова.

Знакомые героини первого сезона. В их жизни много неожиданных и интересных изменений и в первую очередь, конечно, любовь.

"У тебя появится дядя, а у тебя братик", — шокирует своими предсказаниями в первой серии сериала бабушка.

Жизнь трех независимых и одиноких женщин — мамы, бабушки и дочки — полностью переворачивается.

"Не совсем привычная среда обитания, — разъясняет ситуацию вокруг своей героини актриса Юлия Меньшова. — И ей приходится приспосабливаться. Мама была таким лидером в семье — она знала кому, куда, чего".

Елена Николаевна учится идти на компромиссы и одновременно отбиваться от соперниц. Главная из них — яркая и смелая коллега ее избранника.

"Мне кажется, сейчас время смелых женщин, — признается заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. — Чего ей единственное не хватает: попробовать, поверить, что любовь случается!"

Мать Елены Николаевны — прима местной филармонии Ираида Степановна. В своем уже зрелом возрасте она не просто не отстает от молодых, а дает им фору!

"Есть люди, которые постоянно наступают на грабли. Ираида Степановна просто живет верхом на них постоянно!" – рассказывает о своей героине заслуженная артистка России Галина Петрова.

За ней ухаживают сразу двое: серьезный и надежный полковник Рыбаков и старый преданный поклонник — аккомпаниатор Аркадий.

— Ты здесь не появляйся! Не будет тебе здесь ни ночлега, ни еды! Ты наказан! Во всяком случае, сегодня. Марш домой! – хлопает перед его носом дверью Ираида Степановна.

Сильный актерский состав, неожиданные повороты сюжета и немыслимые жизненные истории, в которые попадают героини, заставляют и поволноваться за них, и им посочувствовать, и вместе с ними порадоваться. А легкий юмор делает сериал таким привлекательным для семейного просмотра.

Сейчас

18:54

Дело о ДТП в Калужской области передано в Следственный департамент МВД

16:47

В Шереметьеве задержали россиянина с 2,5 килограмма кокаина

15:59

Утверждена программа по развитию Крыма

13:51

Стало известно место прощания и похорон Децла

13:30

На юге Москвы вода парализовала автомобильное движение

11:33

Пожар на Никитском бульваре: число жертв увеличилось до шести

11:25

"Талибан" примет участие в афганской конференции в Москве

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пожар в историческом доме на Никитском: погорельцы винят перепланировки

Пожар в историческом доме на Никитском: погорельцы винят перепланировки

2 часа назад
Европу разделил венесуэльский вопрос: Мадуро выбивает почву из-под оппозиции

Европу разделил венесуэльский вопрос: Мадуро выбивает почву из-под оппозиции

1 час назад
Других в маленьком городе нет: пострадавшие в ДТП под Калугой водителя не винят

Других в маленьком городе нет: пострадавшие в ДТП под Калугой водителя не винят

2 часа назад
В "Роскосмосе" введена персональная ответственность за исполнение бюджета

В "Роскосмосе" введена персональная ответственность за исполнение бюджета

2 часа назад
Липецкую улицу в Москве расчистили от нечистот и открыли для проезда

Липецкую улицу в Москве расчистили от нечистот и открыли для проезда

3 часа назад
Участники последней вечеринки Децла рассказали, что произошло в Ижевске

Участники последней вечеринки Децла рассказали, что произошло в Ижевске

4 часа назад
Топ-10 самых романтичных городов мира

Топ-10 самых романтичных городов мира

14 часов назад
Нужна помощь: Кире Тигиной необходимо дорогое лекарство

Нужна помощь: Кире Тигиной необходимо дорогое лекарство

13 часов назад
Алену Бабенко Москва отвергала трижды

Алену Бабенко Москва отвергала трижды

7 часов назад
Астронавты МКС собрали полотенцами 10 литров воды, вытекшей из туалета

Астронавты МКС собрали полотенцами 10 литров воды, вытекшей из туалета

7 часов назад
Татьяна Тарасова перенесла операцию

Татьяна Тарасова перенесла операцию

1 час назад
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40
Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

31.01.2019 12:10
Росстат зафиксировал рекордный рост ВВП в России

Росстат зафиксировал рекордный рост ВВП в России

24 минуты назад
Умер автор музыки к фильмам Андрея Тарковского

Умер автор музыки к фильмам Андрея Тарковского

58 минут назад
Премьера продолжения "Между нами, девочками": легкий юмор, неожиданные повороты и сильные актеры

Премьера продолжения "Между нами, девочками": легкий юмор, неожиданные повороты и сильные актеры

1 час назад
Тимошенко обвиняет Порошенко в ростовщичестве, а избиратели все больше симпатизируют Зеленскому

Тимошенко обвиняет Порошенко в ростовщичестве, а избиратели все больше симпатизируют Зеленскому

1 час назад
Моуринью упал на символическом вбрасывании матча "Авангард" - СКА

Моуринью упал на символическом вбрасывании матча "Авангард" - СКА

2 часа назад
Умерла звезда сериалов Lost, "Она написала убийство" и многих других

Умерла звезда сериалов Lost, "Она написала убийство" и многих других

2 часа назад
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 134 человек

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 134 человек

3 часа назад
В США известного рэпера обвиняют в похищении женщины

В США известного рэпера обвиняют в похищении женщины

3 часа назад
Просто спросить о раке

Просто спросить о раке

3 часа назад
Пропал без вести: капитан "Норда" объявлен в розыск на Украине

Пропал без вести: капитан "Норда" объявлен в розыск на Украине

3 часа назад
Ностальгия по ГОСТу: как обманывают потребителей

Ностальгия по ГОСТу: как обманывают потребителей

4 часа назад
Российский дрон с искусственным интеллектом найдёт человека в лесу за 20 минут

Российский дрон с искусственным интеллектом найдёт человека в лесу за 20 минут

4 часа назад
В WhatsApp появилась новая функция для самых скрытных

В WhatsApp появилась новая функция для самых скрытных

4 часа назад
На Украине фактически похоронили "Запорожцы"

На Украине фактически похоронили "Запорожцы"

5 часов назад
Приморские лесорубы из любопытства разбудили спавшего в дупле медведя

Приморские лесорубы из любопытства разбудили спавшего в дупле медведя

5 часов назад
В Шереметьеве задержали россиянина с 2,5 кг кокаина

В Шереметьеве задержали россиянина с 2,5 кг кокаина

5 часов назад
Облагородили: сахалинские коммунальщики спрятали грязный снег под чистым

Облагородили: сахалинские коммунальщики спрятали грязный снег под чистым

6 часов назад
Борис Джонсон во время свидания залез под машину и вызвал спасателей

Борис Джонсон во время свидания залез под машину и вызвал спасателей

6 часов назад
Украинская журналистка обозвала российского сенатора

Украинская журналистка обозвала российского сенатора

6 часов назад
За три года в Крым вложат 310 миллиардов

За три года в Крым вложат 310 миллиардов

6 часов назад
ФСБ задержала японскую шхуну с крабами-нелегалами на 39 миллионов рублей

ФСБ задержала японскую шхуну с крабами-нелегалами на 39 миллионов рублей

6 часов назад
Из Google Play удалили 29 вредоносных фотоприложений

Из Google Play удалили 29 вредоносных фотоприложений

6 часов назад
Спасатели обнаружили тело среди обломков самолета, на котором летел Сала

Спасатели обнаружили тело среди обломков самолета, на котором летел Сала

6 часов назад
В Малайзии задержали россиян за жонглирование ребенком на уличном представлении

В Малайзии задержали россиян за жонглирование ребенком на уличном представлении

6 часов назад
АвтоВАЗ выпустил бюджетные Lada Vesta дешевле 600 тысяч рублей

АвтоВАЗ выпустил бюджетные Lada Vesta дешевле 600 тысяч рублей

7 часов назад
Степашин рассказал, почему военные и моряки &#8211; лучшие управдомы

Степашин рассказал, почему военные и моряки – лучшие управдомы

7 часов назад
Российские солдаты и техника получат адаптивный камуфляж

Российские солдаты и техника получат адаптивный камуфляж

7 часов назад
Открылся интернет-магазин "МУЛЬТ"

Открылся интернет-магазин "МУЛЬТ"

8 часов назад
В Интернете ищут тестировщика шикарных особняков и частных островов

В Интернете ищут тестировщика шикарных особняков и частных островов

8 часов назад
Глушаков больше не требует от жены алиментов

Глушаков больше не требует от жены алиментов

9 часов назад
Суворовцы заразились паразитами: питание ни при чем, уверяют в училище

Суворовцы заразились паразитами: питание ни при чем, уверяют в училище

9 часов назад
На "АвтоВАЗе" отложили рестайлинг Lada Largus

На "АвтоВАЗе" отложили рестайлинг Lada Largus

10 часов назад
Витамин D снижает риск развития диабета

Витамин D снижает риск развития диабета

10 часов назад
Тайна гибели группы Дятлова: прокуратура нашла ошибку в деле

Тайна гибели группы Дятлова: прокуратура нашла ошибку в деле

10 часов назад
Планета Новый Иерусалим: три этажа искусства в часе езды от Москвы

Планета Новый Иерусалим: три этажа искусства в часе езды от Москвы

11 часов назад
PewDiePie стримит Fortnite в попытке остаться самым большим ютубером

PewDiePie стримит Fortnite в попытке остаться самым большим ютубером

12 часов назад
Учёные выяснили, безопасно ли людям с татуировками делать МРТ

Учёные выяснили, безопасно ли людям с татуировками делать МРТ

12 часов назад
У Хабиба Нурмагомедова украли багаж в аэропорту

У Хабиба Нурмагомедова украли багаж в аэропорту

12 часов назад
Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

30.01.2019 09:16