Моуринью упал на символическом вбрасывании матча "Авангард" - СКА

Забавный эпизод произошел с известным португальским специалистом Жозе Моруинью в подмосковной Балашихе.

Популярный футбольный тренер сделал символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Авангардом" и СКА. После этого португалец упал, поскользнувшись на ковровой дорожке.

Специалисту тут же помог подняться нападающий петербургского клуба Павел Дацюк, после чего Моуринью удалился за пределы площадки.

Напомним, португалец в настоящее время находится без работы. В декабре он был уволен из английского клуба "Манчестер Юнайтед".