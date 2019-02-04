"Авангард" обыграл СКА на глазах Моуринью, Черчесова, Шипулина и Легкова

В подмосковной Балашихе продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Омский "Авангард" принимал санкт-петербургский СКА и одержал победу со счетом 2:0.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Широков (17-я минута) и Тэйлор Бек (33-я).

Как сообщает пресс-служба "Авангарда", на матче присутствовали 5487 зрителей. Среди них были главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и известный португальский специалист Жозе Моуринью, который перед началом игры поскользнулся и упал во время символического вбрасывания.

Кроме того, в первом перерыве встречи состоялся конкурс буллитов, в котором принимали участие олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и обладатель золота Игр-2014 по биатлону Антон Шипулин. Оба завершили профессиональную карьеру. Победу одержал Легков, реализовавший одну попытку.

Отметим, что "Авангард" победил СКА в домашнем матче впервые за семь лет. Омский клуб, который вынужден выступать в Балашихе из-за проблем с ареной в Омске, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея 77 очков. СКА с 91 баллом идет вторым на Западе. Ранее оба клуба обеспечили себе выход в плей-офф.