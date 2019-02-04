Росстат зафиксировал рекордный рост ВВП в России

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) оценила рост валового внутреннего продукта РФ по итогам 2018 года в 2,3%, что выше прогнозов министерства экономического развития и Центробанка, сообщает РИА Новости.

Ведомство считает, что рост ВВП в минувшем году был рекордным с 2012-го, когда российская экономика выросла на 3,7% в годовом выражении.

Росстат проинформировал общественность о том, что по первой оценке объем ВВП России за 2018 год составил в текущих ценах 103 626,6 миллиарда рублей.

В конце января Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП РФ по итогам 2018 года с 1,8% до 2%, во многом благодаря подъему в строительной отрасли. Центробанк России в свою очередь отметил, что темп прироста ВВП по итогам минувшего года был вблизи верхней границы прогнозного интервала в 1,5–2%.

По оценке Росстата, валовой внутренний продукт в строительстве в 2018 году вырос на 4,7%. Большие темпы роста наблюдались только по финансовой и страховой деятельности (6,3%) и деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (6,1%).