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4 февраля 201922:40

Российские биатлонисты прилетели на Кубок мира в Канаду без винтовок

EPA

Российские биатлонисты столкнулись с проблемами перед участием в очередном этапе Кубка мира, который пройдет с 7 по 11 февраля в канадском Кэнморе. Национальная команда прилетела в Северную Америку без винтовок, потому что не получила разрешение на их провоз.

Как сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, спортсмены должны получить оружие 5 февраля. При этом он добавил, что отсутствие винтовок не повлияет на подготовку команды, которая проведет одну тренировку без оружия.

"Наши американские партнеры не сделали разрешение на ввоз оружия, — сказал Драчев, которого цитирует ТАСС. — Полтора месяца назад от нас взяли документы, а позвонили только за несколько часов до вылета, сообщив, что через США с оружием команда лететь не может. Поэтому она уже улетела, завтра отправляем оружие напрямую в Канаду".

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