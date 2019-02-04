Захарова: Макрон - главный производитель фейковых новостей

Официальный представитель министерства иностранных дел России РФ Мария Захарова назвала лживыми и бездоказательными обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в том, что агентство Sputnik и телеканал RT вмешиваются в политический кризис в Пятой республике.

Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook, подчеркнув, что "президент Макрон — главный во Франции производитель фейковых новостей, а вся его активность на ниве борьбы с этим злом – бутафория".

Она подчеркнула, что никаких аккаунтов в социальных сетях RT и Sputnik не скупают.

Захарова напомнила, что "придурки в желтых жилетках", как назвал Макрон протестующих во Франции появляются в эфире тех же RT и Sputnik больше, чем представители правительства, потому что Елисейский дворец запрещает своим сотрудникам общаться с этими СМИ и не пускает российских журналистов на свои пресс-конференции.

Дипломат сообщила, что французские средства массовой информации охотно предоставляют слово всем "придуркам" из любых оппозиционных движений тех стран, чья официальная политика не мила коллективному Западу, включая Париж".

При этом французская пресса не жалует официальных лиц. Так, Le Figaro не стала публиковать интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, несмотря на то, что его взял заместитель главного редактора этой газеты.

Захарова считает, что "постановка в один ряд фашистов и русских — это либо редкая подлость, либо тотальная безграмотность". Она посоветовала Макрону, если ему очень хочется проводить исторические параллели, сравнить Гитлера с Наполеоном.