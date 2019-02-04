СКР опубликовал видео осмотра сгоревших квартир в доме на Никитском бульваре

Черные от копоти стены и обрушившиеся деревянные перекрытия между этажами — такая картина предстала перед следователями и спасателями в сгоревших минувшей ночью квартирах в "звездном" доме на Никитском бульваре. СКР обнародовал запись осмотра выгоревших помещений, где погибли восемь человек, в том числе двое детей пяти и 12 лет от роду.

Пламя охватило более тысячи квадратных метров в 105-летнем доме №12, у пожарных ушло около четырех часов на то, что совладать с огнем. К тому моменту полностью выгорели два этажа, перекрытия между ними рухнули.

По предварительной версии, пожар начался около часа ночи в квартире дочери дирижера Юрия Башмета Ксении, а причиной его стало короткое замыкание. Жертвами стали восемь человек, среди которых семья Шакуровых с двумя детьми.

На кадрах видно, как следователи в сопровождении врачей и спасателей обходят залитые водой комнаты с почерневшими стенами, собирая уцелевшие вещи и предметы.