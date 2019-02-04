4 февраля 201923:10
ЦСКА одержал четвертую подряд победу в КХЛ
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Московский ЦСКА на чужом льду одержал победу над минским "Динамо". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
В составе победителей Константин Окулов (31-я минута), Янник Хансен (33-я) и Максим Шалунов (58-я).
Армейцы одержали четвертую победу подряд и с 94 очками продолжают лидировать в Западной конференции. Минчане с 40 баллами располагаются на 11-й строчке.
Результаты остальных матчей игрового дня: "Трактор" — "Йокерит" — 0:1; "Северсталь" — "Амур" — 5:0; "Витязь" — "Адмирал" — 0:4, "Слован" – "Динамо" (Рига) – 2:1.
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