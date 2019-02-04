Оппозиция Венесуэлы собирается в Вашингтон на "гуманитарную конференцию"

Оппозиция Венесуэлы проведет 14 февраля в Вашингтоне международную конференцию для сбора гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении представителей оппозиционного лидера Хуана Гуаидо в США.

Во встрече примут участие представители властей разных стран, частного бизнеса и гражданского общества, сообщает РИА Новости.

Еще 1 февраля о начале американских гуманитарных поставок заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, приписав в своем аккаунте в "Твиттере", что нынешний президент Николас Мадуро "должен уйти". Американцы обещают передать оппозиции медикаменты, хирургические инструменты и пищевые добавки.

Массовые протесты против Николаса Мадуро в Венесуэле не стихают с 21 января 2019 года. 23 января спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя руководителем государства на период действия временного правительства.

При этом сам Мадуро готов к переговорам с оппозицией, но ее лидер Хуан Гуаидо отказывается от этого при прямой поддержке США и Европы.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Мадуро не раз говорил, что он готов к диалогу без ультиматумов и без предварительных условий​​​.

"К сожалению, оппозиция во главе с господином Гуаидо отказывается от диалога и требует ультимативно ухода Николаса Мадуро и передачи власти этим оппозиционным силам. Это не диалог, а уже навязывание одной стороне своей воли", — сказал Сергей Лавров.

США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо (Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы).

Великобритания отказалась вернуть Каракасу размещенное в Лондоне золото. А Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании, а позже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.

По мнению некоторых экспертов, в нынешних условиях фактор военного давления со стороны США будет иметь второстепенное значение, а основной упор будет делаться на финансовом "удушении" Каракаса. Как заявил "Интерфаксу" эксперт по странам Латинской Америки Александр Чичин, Мадуро хватит финансовых ресурсов максимум на несколько месяцев; потом в Венесуэле могут начаться огромные перебои с продовольствием.