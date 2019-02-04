Дерево рухнуло на прохожего в Пскове

Житель Пскова получил травмы в результате падения дерева под тяжестью мокрого снега. Камера наблюдения зафиксировала опасный момент.

Инцидент произошел в 18:20 в понедельник, 4 февраля, у дома №5 по Пароменской улице. На кадрах видно, что мужчину ударило верхней частью ствола и накрыло ветками. Выбраться он смог самостоятельно, хотя еще какое-то время приходил в себя от удара.

На место прибыла карета скорой помощи, но от госпитализации пострадавший отказался.