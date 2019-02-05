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5 февраля 201903:48 Юлия Середа

В Астрахани отмечают 50-летие государственной консерватории

В Астрахани отмечают 50-летие государственной консерватории. За полвека учебное заведение подготовило около четырех тысяч специалистов. Многие работают в ведущих российских и зарубежных оркестрах.

Сегодня в астраханской консерватории не многолюдно — ученики на каникулах. Но все же один студенческий дуэт не знает, что такое отдых. Репетиции всегда на первом месте.

"Я учусь два года, но хожу сюда заниматься около шести лет, и за это время, конечно, я влюбился в это здание; это как второй дом. Я провожу здесь каждый день около восьми часов", — рассказывает студент Андрей Мордяшов.

Астраханская консерватория расположена в старинном здании бывшей Мариинской женской гимназии. Сегодня это архитектурный памятник федерального значения XIX века. Как говорят специалисты, здесь один из лучших акустических залов. В 1975 году в нем установили орган чешской фирмы. Такими особенностями могут похвастаться не все консерватории страны, которых в России одиннадцать.

Астраханскому заведению исполнилось полвека.

"Это мало. Это первый такой значимый юбилей. Сколько сделала консерватория, сколько выпускников, какие исполнительские школы сформировались на базе консерватории… Это начало только", — говорит ректор консерватории Александр Мостыканов.

Сегодня в Астраханской консерватории обучают порядка 300 человек. Есть студенты из Китая, Израиля, Болгарии и других стран. При вузе открыли и детскую музыкальную школу.

"Дорогие друзья, я поздравляю вас с юбилеем консерватории. За полвека вы выпустили почти четыре тысячи специалистов, которые прославляют нашу консерваторию не только в России, но и за рубежом", — заявил врио губернатора Сергей Морозов.

Многие выпускники работают в Большом и Мариинском театрах, в национальных оркестрах России и зарубежья. Сейчас торжество было скромным, основное, как говорится, оставили на потом. Осенью здесь планируют серию концертов в честь дня основания родной консерватории.

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