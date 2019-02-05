В Туве празднуют лунный Новый год

В Туве встречают Шагаа — Новый год по лунному календарю. В ночь на 5 февраля во всех районных домах культуры и буддийских храмах начались молитвенные чтения, а затем обряд разведения священного огня, передает "Россия 24".

За безопасностью везде, где массово собираются люди, следят сотрудники МЧС.

Восточный новый год в Туве празднуют несколько дней. По всей республике проходят народные гулянья, устраиваются различные состязания и турниры.