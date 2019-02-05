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ДТП под Калугой 1 час назад

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5 февраля 201900:09

В Ярцевский район Смоленщины доставлены тела погибших в ДТП под Калугой

Глава Ярцевского района Смоленской области Владимир Макаров сообщил, что в район для погребения доставлены тела всех семерых погибших в аварии с автобусом под Калугой.

Похороны всех погибших – трех девочек 8 лет и женщин 30, 31, 36 и 54 лет — состоятся 5 февраля.

Также в Ярцево из больницы города Калуги перевезены шесть пострадавших в ДТП, передает РИА Новости.

Утром 3 февраля в Калужской области опрокинулся автобус. В нем находились дети и сопровождавшие их взрослые. Все ехали в филармонию Калуги для выступления в конкурсе​​​.

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