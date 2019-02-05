Группа Лимы призвала военных Венесуэлы к поддержке Гуайдо

11 из 14 стран Группы Лимы призвали военнослужащих Венесуэлы продемонстрировать лояльность Хуану Гуайдо как временно исполняющему обязанности президента страны и не препятствовать поступлению гуманитарной помощи в страну. Об этом говорится в заявлении Группы Лимы, которое распространила пресс-служба МИД Канады.

При этом глава МИД Перу заявил, что Группа не видит возможности использовать силу для решения конфликта в Венесуэле. Ту же позицию о неприменении силы озвучила и глава МИД Канады Христи Фриланд, передает РИА Новости.

Также Группа Лимы призвала международное сообщество лишить правительство Венесуэлы доступа к иностранным активам страны и запретить властям республики проводить финансовые операции за рубежом.

Ранее Великобритания отказалась вернуть Каракасу размещенное в Лондоне золото. А Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании и передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.

14 февраля оппозиция Венесуэлы проведет в Вашингтоне международную конференцию для сбора гуманитарной помощи.

О начале американских гуманитарных поставок 1 февраля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Американцы обещают передать оппозиции медикаменты, хирургические инструменты и пищевые добавки.

Группа Лимы (в нее входят Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу) — наднациональная организация, основанная в 2017 году в Перу с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле.