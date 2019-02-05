Лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" потерял очки в матче с "Вест Хэмом"

В чемпионате Англии по футболу завершился 25-й тур. Лондонский "Вест Хэм" принимал лидера чемпионата "Ливерпуль". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Фаворит повел на 22-й минуте, когда отличился нападающий Садио Мане. Хозяева отыграли спустя шесть минут после точного удара Майкла Антонио (28-я).

"Ливерпуль" во второй раз подряд сыграл вничью и с 62 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. При этом отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" после 25-го тура сократился до трех баллов. "Вест Хэм" располагается на 12-й строчке с 32 очками.