Крым встретит гостей с Туманного Альбиона

Впервые с 2014 года Крым посетит британская делегация. Более десятка политиков, экспертов и бизнесменов в апреле примут участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет с 17 по 20 апреля.

По словам главы республики Сергея Аксенова, ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации.

Он подчеркнул, что у полуострова огромный инвестиционный потенциал и это понимают иностранные предприниматели, которые хотят наладить торговые связи с регионом, передает РИА Новости.

Осенью 2018 года в Крым приезжала делегация из Норвегии (впоследствии, кстати, у норвежцев, начались проблемы на родине; местная пресса опубликовала резкие статьи с критикой самой поездки и выводов, которые делегаты сделали на ее основе) и из Болгарии.

В прошлом сентябре на полуостров приезжала и делегация общественников из США (уже в октябре сообщалось, что американцы запросились в Крым еще раз). А до этого в Крыму были японцы и словаки.

После таких визитов официальный Киев обычно вносит фамилии иностранных делегатов в свои черные списки.