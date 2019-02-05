Жозе Моуринью остался доволен просмотром хоккея в Балашихе

Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью поделился впечатлениями после посещения матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и санкт-петербургским СКА.

Встреча прошла в понедельник в подмосковной Балашихе и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 2:0. Моуринью был приглашен на игру в качестве специального гостя и перед встречей произвел символическое вбрасывание, после которого поскользнулся и упал.

"До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке, — рассказал Моуринью, которого цитирует пресс-служба КХЛ. — Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен".

Кроме того, португалец отметил, что любит приезжать в Россию и был рад посмотреть на новый для себя вид спорта.