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5 февраля 201905:15

За растрату 34 миллиардов объявлен в розыск бывший руководитель банка "Открытие"

Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил, что за растрату 34 миллиардов рублей объявлен в розыск бывший руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич.

Следствием установлено, что летом 2017 года, будучи председателем правления банка, Данкевич вступил в сговор с не известными на данный момент следствию, являющимися заемщиками банка "Открытие". Заемщики выпустили и разместили на Московской бирже 40 миллионов облигаций стоимостью в одну тысячу рублей каждая (менее половины от их номинала).

По данным следствия, Данкевич знал о реальной стоимости облигаций и дал распоряжение об их покупке по полной стоимости, передает РИА Новости.

В результате заемщики получили за них более 34 миллиардов рублей, что позволило им досрочно погасить имевшуюся кредитную задолженность в банке "Открытие".

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