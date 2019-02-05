Грипп в России захватывает новые территории

Грипп в России захватывает все новые территории. Комплекс мероприятий, который поможет противостоять эпидемии усилили во Псковской области.

Эпидемический порог уже превышен более чем на 20 процентов. В учреждениях соцсферы введен так называемый масочный режим. Школы и садики могут принимать решение о закрытии на карантин, исходя из посещаемости, сообщает "Россия 24".

По данным на 3 февраля, которые озвучили в Роспотребнадзоре, аналогичные меры приняты более чем в двадцати регионах.

Сложная ситуация в Забайкалье. К медикам края с признаками гриппа и острой вирусной инфекцией уже обратились свыше 8 тысяч человек, почти 800 в больницах. По данным Минздрава региона, 16 из них в тяжелом состоянии, пятерых подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С конца прошлого месяца занятия в школах Читы отменены.

Чтобы смягчить проявления гриппа, медики советуют не заниматься самолечением. При первых признаках болезни — резь в глазах, сильный кашель, высокая температура — следует обращаться в поликлинику. По словам врачей, одни только народные средства, лимоны и малина, здесь не помогут. Нужно грамотное лечение. Если дома есть больной, следует проветривать помещение и регулярно проводить влажную уборку.

Что касается прошедшей прививочной кампании, то она превзошла ожидания Минздрава. Уколы сделала почти половина страны — это 70 800 000 человек, из них 63 процента — дети.