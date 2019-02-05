Сирийским школьникам подарили учебники русского языка

Российские военные подарили сирийским школьникам учебники русского языка. Акция прошла в одном из учебных заведений Алеппо, где этот предмет в программе. Дети встретили гостей красочными плакатами и русскими песнями.

Одна из книг рассказывает о блокаде Ленинграда. Текст ребятам пока дается нелегко, но помогают фотографии. Трагическая судьба жителей осаждённого советского города напоминает ученикам о войне в их стране.

По окончании школы многие сирийские ребята, владеющие русским языком, планируют поступать в российские же вузы, передает телеканал "Россия 24".