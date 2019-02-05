Оттепель в России сменяется похолоданием

Оттепель в Москве сменяется похолоданием. Не исключено, что уже сегодня ночью будет минус 10 градусов по Цельсию. На Урале, Дальнем Востоке и в Сибири отмечены аномальные морозы.

В Амурской области и на Алтае столбики термометров вот-вот опустятся до минус 45 градусов. В Иркутске и вовсе до минус 53.

Из-за холодов штормовое предупреждение объявлено в Ханты-Мансийском автономном округе, Курганской и Свердловской областях, а также Забайкальском крае.

В Тюмени частично отменены занятия в школах.

В Красноярске, где минус сорок, коммунальщики и сотрудники экстренных служб работают в усиленном режиме. Есть проблемы с движением общественного транспорта, задержаны авиарейсы.