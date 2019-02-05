В России создадут комплексы цифровых госуслуг

В России создадут суперсервисы — комплексы цифровых госуслуг. Уже определены 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых эти сервисы будут разработаны. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Программу введут в строй до 2021 года. С ее помощью граждане смогут, в частности, онлайн оформить пенсии и медицинские справки, паспорта, подать документы на поступление в вуз или заявление в правоохранительные органы. А также зарегистрироваться при переезде в другой регион, обжаловать штраф и получить разрешение для бизнеса. В списке также суперсервисы по образованию в России для иностранцев.

Для реализации и усовершенствования каждого из сервисов будет сформирована отдельная команда, чтобы добиться максимального удобства для конечного пользователя, передает телеканал "Россия 24".