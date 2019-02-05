Центробанк запустил робота для выявления финансовых пирамид в интернете

Банк России запустил робота для выявления финансовых пирамид в интернете. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

По его словам, такая поисковая модель функционирует с середины прошлого года. Причем робот ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги. Он мониторит все, что происходит в интернете.

На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. Робот же в свою очередь анализирует, является ли легальной организация, проявившая к нему интерес.

Также Валерий Лях отметил, что компания Google по просьбе регулятора удалила два приложения, посредством которых форекс-дилеры осуществляли незаконную деятельность на территории нашей страны.