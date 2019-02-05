Венесуэла: планы Трампа по военному вторжению - сумасшествие

Венесуэла заставит США уважать права народа. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Он объявил, что лично направит Дональду Трампу документ с протестом венесуэльцев против военного вмешательства Вашингтона. И подпишут этот документ как минимум десять миллионов человек.

Президент Венесуэлы назвал планы Белого дома по военному вторжению в Каракас сумасшествием и добавил, что ни один иностранный солдат не войдет в Венесуэлу.

В конце января оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Действующий легитимный лидер страны Николас Мадуро назвал это попыткой государственного переворота, которую подготовил Вашингтон.

7 февраля Евросоюз и Уругвай проведут в Монтевидео первое заседание контактной группы по урегулированию кризиса. На прошлой неделе глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что эта группа займется подготовкой новых президентских выборов в Венесуэле. Однако, по мнению постпреда России при ЕС Владимира Чижова, единственной целью международной контактной группы должно быть налаживание диалога между легитимной властью и оппозицией в Каракасе.

"Евросоюз еще осенью прошлого года выдвинул идею создания некой международной контактной группы. Я считаю, что у группы будет шанс войти в историю, если она займется тем, что будет способствовать установлению диалога между законным правительством и оппозицией".