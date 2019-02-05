Пожар в складском помещении на юге Москвы потушен

Главное управление МЧС по Москве сообщило, что ликвидирован пожар, произошедший в складском помещении на юге столицы по адресу: Промышленная улица, дом 9.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Передвижная лаборатория МЧС России по городу Москве, работавшая на месте пожара, не выявила превышение предельно допустимой концентрации вредных частиц, передает "Интерфакс".

Информации о пострадавших не поступало.